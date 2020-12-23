Нанес ущерб государству почти на 1 млн грн: чиновнику Тернопольской ОГА сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Отмечается, что под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры заместителю начальника одного из управлений Тернопольской ОГА сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По данным следствия, чиновник отвечал за технический надзор при выполнении работ по строительству оперативно-диспетчерской службы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и подключения диспетчерской к телекоммуникационной сети общего пользования.
"Он выдал акт приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2016 года с недостоверными сведениями о соответствии специализированного программного обеспечения требованиям проектно документации. Из-за таких неправомерных действий государству нанесен ущерб на сумму почти 1 млн грн", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное следствие.
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