На Одесчине из охотничьего ружья расстреляли мужчину, убийцу ищут

23 декабря, 2020, 15:22

В Одесской области убили жителя Подольскя, полиция ищет подозреваемого в преступлении

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

"В Одесской области полицейские расследуют убийство жителя Подольска и принимают меры для задержания подозреваемого в преступлении, совершенном 23 декабря. В действие введена специальная полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

Убийство совершено на автодороге в Окнянському районе. Предварительно установлено, что к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из нее вышел человек и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пассажир ВАЗа скончался до приезда медиков. Убийца с места происшествия скрылся.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена операция "Сирена", работу правоохранителей координирует развернутый в ГУ Нацполиции ситуационный центр.

По факту умышленного убийства открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb