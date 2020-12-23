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Espreso.tvОбществоНа Киевщине Porsche сбил насмерть пожилых мужчину и женщину на пешеходном переходе

На Киевщине Porsche сбил насмерть пожилых мужчину и женщину на пешеходном переходе

Утром 23 декабря на автодороге Киев-Житомир возле села Березовка Porsche сбил насмерть двух пожилых людей, которые шли по пешеходному переходу

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По предварительным данным, 36-летний водитель "Porsche" наехал на двух пешеходов, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. От травм 71-летние мужчина и женщина погибли на месте.

Водителя задержали и отправили в СИЗО. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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