На Киевщине Porsche сбил насмерть пожилых мужчину и женщину на пешеходном переходе

23 декабря, 2020, 17:17

Утром 23 декабря на автодороге Киев-Житомир возле села Березовка Porsche сбил насмерть двух пожилых людей, которые шли по пешеходному переходу

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По предварительным данным, 36-летний водитель "Porsche" наехал на двух пешеходов, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. От травм 71-летние мужчина и женщина погибли на месте.

Водителя задержали и отправили в СИЗО. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.