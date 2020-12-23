Мужчину, застрелившего трех жандармов во Франции, нашли мертвым

23 декабря, 2020, 15:39

Во Франции нашли мертвым стрелка, подозреваемого в убийстве накануне ночью трех жандармов

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"Злоумышленник найден мертвым", - сообщил министр, отбыл в город Сен-Жюст (департамент Пюи-де-Дом), где произошла трагедия.

В ночь с 22 на 23 декабря жандармы прибыли на вызов, чтобы предотвратить домашнее насилие против женщины, которая спряталась на чердаке дома.

Во время операции 48-летний муж женщины расстрелял правоохранителей. В результате - трое погибли, один получил ранения.

На трагическое событие отреагировали и выразили свои соболезнования представители высшего политического руководства Франции, а также лидеры оппозиционных партий.

Президент Эммануэль Макрон назвал погибших жандармов героями нации.

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