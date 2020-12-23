МОН начал тестирование электронных школьных журналов и дневников

23 декабря, 2020, 11:01

Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ о введении в опытную эксплуатацию программного модуля электронных дневников и журналов высших учебных заведений

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Е-журнал является одной из частей автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента, разработанного на базе института образовательной аналитики. Использование электронной журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптировано к работе с любых гаджетов ", - цитирует пресс-служба слова Шкарлета.

Отмечается, что сейчас протестировано интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписания уроков, списки посещения, домашних заданий и тому подобное. Всю информацию будут заполнять учителя, а родители смогут получать к ней доступ с помощью логина и пароля.

Кроме того, по информации ведомства, электронные журналы и дневники будут комплексную систему защиты информации и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи.

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