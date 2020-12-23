Мне он очень нравится, - Каштру об игроке, который может покинуть "Шахтер" бесплатно

23 декабря, 2020, 19:59

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что он в восторге от полузащитника Виктора Коваленко

Об этом сообщает Record .

По словам Каштру, Коваленко - фантастический.

"Он фантастический. Он с одинаковой интенсивностью атакует и защищается. Он играет на позиции шестерки, восьмерки и десятки в различных системах. Он очень умный игрок. Мне он очень нравится. Он может играть в любой команде на любом стадионе", - сказал Луиш Каштру.

Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 млн евро, а летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

22 декабря стало известно, что итальянская "Аталанта" договаривается с "Шахтером" о трансфере Виктора Коваленко.

23 декабря полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко получил предложение о переходе в португальскую "Бенфику"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb