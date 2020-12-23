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Espreso.tvСпортМне он очень нравится, - Каштру об игроке, который может покинуть "Шахтер" бесплатно

Мне он очень нравится, - Каштру об игроке, который может покинуть "Шахтер" бесплатно


фото: Getty Images
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что он в восторге от полузащитника Виктора Коваленко

Об этом сообщает Record .

По словам Каштру, Коваленко - фантастический.

"Он фантастический. Он с одинаковой интенсивностью атакует и защищается. Он играет на позиции шестерки, восьмерки и десятки в различных системах. Он очень умный игрок. Мне он очень нравится. Он может играть в любой команде на любом стадионе", - сказал Луиш Каштру.

Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 млн евро, а летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

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