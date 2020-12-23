Международные партнеры спасли Украину от бюджетного кризиса, но это была "медвежья услуга", - экономист Пекарь

23 декабря, 2020, 07:35

Международные партнеры помогли Украине избежать бюджетного кризиса в конце года, но это - "медвежья услуга"

Такую позицию высказал Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Международные партнеры сделали Украине большую услугу, фактически спасая от бюджетного кризиса в конце этого года. Вроде, все партнеры от Украины отвернулись - но тут и Международный валютный фонд дал сигнал, и Евросоюз поддержал, и Всемирный банк выделил деньги. Услышав сигнал от МВФ, покупатели украинских бондов и облигаций так же снова обратили внимание на Украину ", - сказал Пекарь.

Вместе с тем, он утверждает, что такая поддержка не решила проблему системно.

"Это была большая услуга, за которую Украина не поблагодарила своим партнерам. Своего рода это была" медвежья услуга ", - это значит, что все наши проблемы мы перенесли на будущее, на один квартал, на первый квартал 2021 года. Мы просто отложили все проблемы, которые есть ", - убежден экономист.

По его словам, сейчас Украина прежде всего надо пойти навстречу международным организациям.