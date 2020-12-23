Международные партнеры спасли Украину от бюджетного кризиса, но это была "медвежья услуга", - экономист Пекарь
Такую позицию высказал Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Международные партнеры сделали Украине большую услугу, фактически спасая от бюджетного кризиса в конце этого года. Вроде, все партнеры от Украины отвернулись - но тут и Международный валютный фонд дал сигнал, и Евросоюз поддержал, и Всемирный банк выделил деньги. Услышав сигнал от МВФ, покупатели украинских бондов и облигаций так же снова обратили внимание на Украину ", - сказал Пекарь.
Вместе с тем, он утверждает, что такая поддержка не решила проблему системно.
"Это была большая услуга, за которую Украина не поблагодарила своим партнерам. Своего рода это была" медвежья услуга ", - это значит, что все наши проблемы мы перенесли на будущее, на один квартал, на первый квартал 2021 года. Мы просто отложили все проблемы, которые есть ", - убежден экономист.
По его словам, сейчас Украина прежде всего надо пойти навстречу международным организациям.
- Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС , сообщил 9 декабря Минфин.
- Украины 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.
- Всемирный банк утвердил Украине кредит в размере 300 млн долларов для дополнительного финансирования противодействия COVID-19.
- Международный валютный фонд начал онлайн-миссию по пересмотру программы сотрудничества с Украиной, сообщил 21 декабря председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.