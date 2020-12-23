МАУ запускает корпоративные полеты-экскурсии над Киевом

23 декабря, 2020, 12:50

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает полеты-экскурсии над Киевом для корпоративных клиентов

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, корпоративные клиенты авиакомпании смогут заказать полет экскурсию над Киевом. Вылет и прилет будет выполняться из аэропорта "Борисполь" на самолете Embraer 195 на 116 посадочных мест.

"Полет над Киевом - это не только невероятные впечатления, а также возможность узнать, как работает авиакция от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое" полетные карты "," эшелон "и" брифинг "какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое", - отметили в пресс-службе.

По информации компании, стоимость одного посадочного места составляет $ 70 при условии полной загрузки рейса. Также доступен расчет стоимости по индивидуальному запросу.

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