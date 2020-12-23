Маски защищают от 99,9% капель, в которых может быть COVID-19 - ученые
Об этом сообщает УП.Життя со ссылкой на The Guardian.
На человека, который стоит в 2 метрах от кашляющего человека без маски, попадает в 10 тыс. раз больше крупных капель, чем когда он в маске на расстоянии всего 50 см.
"Больше нет никаких сомнений в том, что маски для лица могут значительно уменьшить рассеивание потенциально зараженных вирусом капель", - сказал старший автор исследования Игнацио Мария Виола.
Исследование было сосредоточено на частицах, которые считают основным способом распространения Sars-CoV-2.
"Если вы носите маску, вы значительно уменьшаете риск передачи вируса - до 10 раз. Относительно больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%", - сказал Виола.
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