Маски защищают от 99,9% капель, в которых может быть COVID-19 - ученые

23 декабря, 2020, 20:37

Маски при разговоре или кашле до 99,9% снижают риск распространения капель, в которых может быть коронавирус

Об этом сообщает УП.Життя со ссылкой на The Guardian.

На человека, который стоит в 2 метрах от кашляющего человека без маски, попадает в 10 тыс. раз больше крупных капель, чем когда он в маске на расстоянии всего 50 см.

"Больше нет никаких сомнений в том, что маски для лица могут значительно уменьшить рассеивание потенциально зараженных вирусом капель", - сказал старший автор исследования Игнацио Мария Виола.

Исследование было сосредоточено на частицах, которые считают основным способом распространения Sars-CoV-2.

"Если вы носите маску, вы значительно уменьшаете риск передачи вируса - до 10 раз. Относительно больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%", - сказал Виола.