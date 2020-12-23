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Espreso.tvОбществоKyiv Not Kiev аэропорт Ташкента начал употреблять украинский вариант транслитерации вместо российского

Kyiv Not Kiev аэропорт Ташкента начал употреблять украинский вариант транслитерации вместо российского

Международный аэропорт "Ташкент" теперь пишет название Киева украинской транслитерацией на латинице

Об этом сообщает Посольство Украины в республике Узбекистан в Facebook.

"Международный аэропорт" Ташкент "присоединился к правильному написанию названия украинской столицы на английском языке. Спасибо работникам аэропорта за понимание и корректную транслитерацию нашего прекрасного Киева!" - написали в посольстве

  • Напомним, в сентябре 2020 года Википедия начала принимать Kyiv вместо Kiev, поскольку правильное написание стало популярным в авторитетных источниках. В июне написание столицы Украины на английском изменил Facebook.

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