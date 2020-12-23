Kyiv Not Kiev аэропорт Ташкента начал употреблять украинский вариант транслитерации вместо российского
23 декабря, 2020, 16:31
Международный аэропорт "Ташкент" теперь пишет название Киева украинской транслитерацией на латинице
Об этом сообщает Посольство Украины в республике Узбекистан в Facebook.
"Международный аэропорт" Ташкент "присоединился к правильному написанию названия украинской столицы на английском языке. Спасибо работникам аэропорта за понимание и корректную транслитерацию нашего прекрасного Киева!" - написали в посольстве
- Напомним, в сентябре 2020 года Википедия начала принимать Kyiv вместо Kiev, поскольку правильное написание стало популярным в авторитетных источниках. В июне написание столицы Украины на английском изменил Facebook.
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