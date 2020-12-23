Курс валют: доллар продолжает стремительный рост

23 декабря, 2020, 09:28

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 23 декабря 2020 года на отметке 28,25 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 22 декабря курс составлял 28,04 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 23 декабря установлен на уровне 34,56 грн / евро. По состоянию на 22 декабря курс составлял 34,18 грн / евро.

На наличном рынке 23 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,30, продают - по 28,43 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,19 - 29,50 грн / $.

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