Крупнейший в мире айсберг, который дрейфовал южной Атлантикой, раскололся
Об этом сообщает ВВС .
Массивный айсберг приблизился к западному краю шельфа острова Южная Джорджия, а затем сильные подводные течения заставили его вернуться почти на 180 градусов. В результате интенсивного поворота большой айсберг раскололся на две части всего в 50 километрах от западного побережья острова. Новый, меньший по размеру айсберг, который получил название A68D.
"Почти три с половиной года, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a - четвертый по величине в истории наблюдений - наконец начинает распадаться", - отметил Адриан Лукман из Университета Суонси, Великобритания.
Кроме того, что A68 является одним из крупнейших в истории, он также стал айсбергом, по которому человечество имело возможность больше следить.
Национальный ледовый центр США имеет систему, согласно которой айсбергам дают названия.
Первая буква в их названии зависит от того, с какой квадранту Антарктики они откололись, далее следует цифра для обозначения их места в последовательности больших сколов. Затем их фрагменты получают еще одну букву.
На прошлой неделе от айсберга A68a откололся большой кусок, который получил название A68d.
Два крупнейших фрагменты, которые откололись раньше, назвали A68e и A68f.
Лора Герриш, специалистка по вопросам географических информационных систем и картографирования в British Antarctic Survey, приводит примерные площади различных фрагментов: A68a - 2600 кв. км, A68d - 144 кв. км, A68e - 655 кв. км, A68f - 225 кв. км.
Rough area calculations of the new icebergs produced from the latest break up of # A68a . Icebergs officially named by @usnatice . Let's see what happens as they float around #SouthGeorgia over the next few weeks! @BAS_News @BBCAmos @polarview pic.twitter.com/wwSQCLWwJx- Laura Gerrish (@laura_gerrish) December 22, 2020
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