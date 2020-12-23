Крупнейший в мире айсберг, который дрейфовал южной Атлантикой, раскололся

Об этом сообщает ВВС .

Массивный айсберг приблизился к западному краю шельфа острова Южная Джорджия, а затем сильные подводные течения заставили его вернуться почти на 180 градусов. В результате интенсивного поворота большой айсберг раскололся на две части всего в 50 километрах от западного побережья острова. Новый, меньший по размеру айсберг, который получил название A68D.

"Почти три с половиной года, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a - четвертый по величине в истории наблюдений - наконец начинает распадаться", - отметил Адриан Лукман из Университета Суонси, Великобритания.

Кроме того, что A68 является одним из крупнейших в истории, он также стал айсбергом, по которому человечество имело возможность больше следить.