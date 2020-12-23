Колумбия выслала двух российских дипломатов: подозревают в шпионаже
Об этом сообщает пресс-служба МИД Колумбии.
Глава МИД Колумбии Клаудия Блюм отметила, что дипломаты осуществляли в стране деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В МИД сообщили, что Москва ответила зеркально, требуя отозвать двух дипломатов Колумбии из России.
Как пишет Reuters , сотрудников российского посольства депортировали еще 8 декабря. Отмечается, что с учетом обстоятельств, дипломаты не смогут вскоре вернуться в Колумбию.
По данным СМИ, обоим мужчинам было поручено получить информацию об энергетической промышленности и разработку минеральных ресурсов страны.
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