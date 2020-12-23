Колумбия выслала двух российских дипломатов: подозревают в шпионаже

23 декабря, 2020, 11:35

Правительство Колумбии решило выслать из страны двух сотрудников российского посольства по подозрению в шпионаже

Об этом сообщает пресс-служба МИД Колумбии.

Глава МИД Колумбии Клаудия Блюм отметила, что дипломаты осуществляли в стране деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В МИД сообщили, что Москва ответила зеркально, требуя отозвать двух дипломатов Колумбии из России.

Как пишет Reuters , сотрудников российского посольства депортировали еще 8 декабря. Отмечается, что с учетом обстоятельств, дипломаты не смогут вскоре вернуться в Колумбию.

По данным СМИ, обоим мужчинам было поручено получить информацию об энергетической промышленности и разработку минеральных ресурсов страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb