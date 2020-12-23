Кабмин предложил повысить пенсии чернобыльцам

23 декабря, 2020, 16:43

Кабинет министров предлагает повысить пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря.

Правительство предлагает внести изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Так, проектом акта предусмотрено урегулирования вопроса о получении государственной пенсии, исчисленной из пятикратного размера минимальной заработной платы, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В пояснительной записке к проекту говорится, что реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре).

Как отмечается, что с учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - соответственно 1 262 млн грн в год (9-процентная индексация).

В случае принятия парламентом закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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