Гололед, снег и штормовой ветер: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 24 декабря

23 декабря, 2020, 18:19

В Украине 24 декабря ожидается штормовой ветер, гололед, гололедица, дожди и мокрый снег

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Завтра, 24-го декабря, очередные атмосферные фронты придут в Украину с запада и северо-запада Европы. Однако постепенное, но неотвратимое потепление, легко будет превращать снег в дождь", - отметила синоптик.

Возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Осадки, преимущественно дождь, ожидаются завтра на западе, севере, юге Украины, а также в западных районах центральной части. До восточных областей осадки не дойдут, лишь на Харьковщине в четверг возможен снег.

Завтра в Украине будет наблюдаться усиление южного ветра до штормовых значений.

Температура воздуха в четверг будет низкой в восточных областях: ночью до -4°C...-10°C, днем будет -1°C...-4°C.

В Днепропетровской области, на Полтавщине, Сумщине и в Запорожье завтра в течение дня от -2°C до + 2°C. На остальной территории Украины днем ощутимо потеплеет до +1°C...+6°C.

В южной части 24-го декабря ожидается днем -4°C...+8 ° C, а на Западе +5°C...+10°C.

"В Киеве в четверг ночью и утром осадки временно ослабнут и прекратятся, а вот во второй половине завтрашнего дня очередной веночек атмосферных фронтов северного циклона Greta снова заплетет нам осадки и порывистый некомфортное ветер", - отметила госпожа Диденко.

Осадки, из-за потепления, ожидаются преимущественно в виде дождя.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться около +2°C...+3°C.

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