Франция сократила сроки получения гражданства тем, кто помогает в борьбе с пандемией

23 декабря, 2020, 18:30

Французская республика сократила срок получения гражданства для людей, находящихся "на передовой" борьбы с коронавирусом с 5-ти до 2-х лет

Об этом сообщает Украинская служба ВВС .

Отмечается, что с момента упрощения процедуры французские паспорта уже получили 74 человека, еще около 700 находятся на финальной стадии этого процесса.

В общем заявки на ускоренную натурализацию успели подать более 2,8 тыс. человек.

Претендовать на эту процедуру могут, в частности, медики, работники магазинов и уборщицы.

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