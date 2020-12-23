Франция сократила сроки получения гражданства тем, кто помогает в борьбе с пандемией
23 декабря, 2020, 18:30
Французская республика сократила срок получения гражданства для людей, находящихся "на передовой" борьбы с коронавирусом с 5-ти до 2-х лет
Об этом сообщает Украинская служба ВВС .
Отмечается, что с момента упрощения процедуры французские паспорта уже получили 74 человека, еще около 700 находятся на финальной стадии этого процесса.
В общем заявки на ускоренную натурализацию успели подать более 2,8 тыс. человек.
Претендовать на эту процедуру могут, в частности, медики, работники магазинов и уборщицы.
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