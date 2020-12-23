Фонд Порошенко с волонтерами передают в больнице 50 кислородных концентраторов

Об этом сообщает пресс-служба " Европейской солидарности ".

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил, что это очередная партия кислородного оборудования и до конца года ожидают еще 20 концентраторов.

"Как я и обещал - только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного сейчас медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которые критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать заболевших этой страшной болезнью ", - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в благотворительной деятельности Фонда Порошенко и ОО "Дело общин".

"Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей.Сегодня мы видим 50 кислородных концентраторов, каждый из которых дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они поедут и на фронт, и на восток, и в медицинские госпитали, и в больницы. 100 пациентов будут иметь возможность дышать. Мы продолжаем добиваться возврата денег с дорог "большого крадивныцтва" на медицину и выплаты врачам обещанных 300% надбавки. Везде, везде по Украине тем, кто борется с ковидом. Потому что то, что происходит сейчас , иначе как издевательством не назовешь - медикам посекундно тарифицируют работу с ковиднимы больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 - отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача ", - отмечает ли дер "Европейской солидарности".