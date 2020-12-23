Дуров планирует монетизировать Telegram в 2021 году за счет новых функций

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

"Со следующего года Telegram начнут монетизировать ... Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всей общественности. Например, если популярные публичные каналы будут монетизировать через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату", - написал Дуров .

Продажа Telegram, по словам Дурова, не рассматривается, так как миру нужен независимый мессенджер, а потому уже с 2021 года проект изменится так, чтобы можно было начать зарабатывать самостоятельно.

"Благодаря достигнутому масштабу мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво - большинство пользователей вряд ли заметят какие-либо серьезные изменения", - заверил Дуров.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Кроме этого, сервисы, связанные с обменом сообщениями, будут свободными от рекламы.

Он отметил, что паблик с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, ждут перемены.

По словам Дурова, число пользователей Telegram уже приближается к полмиллиарду, а поддержка проектов такого масштаба, в том числе оплата расходов на серверы и трафик обходится в "сотни миллионов долларов в год". Поэтому Дуров не может и в дальнейшем оплачивать счета компании из личных сбережений.

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