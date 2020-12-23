Дубай начинает массовую вакцинацию от коронавируса

23 декабря, 2020, 16:31

Дубай в среду начинает бесплатную вакцинацию населения от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech

Об этом сообщает Reuters.

Дубай присоединился к Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе начала массовую вакцинацию населения от COVID-19 вакциной Pfizer и BioNTech.

Накануне правительство ОАЭ и Бахрейна начали вакцинацию населения препаратом, разработанным Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm), заявив, что по итогам заключительной фазы клинических исследований препарат эффективен на 86%.

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Катар также дал разрешение на экстренное использование вакцины COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Оман получит свою первую партию вакцин Pfizer-BioNTech в среду, пишет агентство.

Кувейт заявил, что рассчитывает начать получать вакцину Pfizer-BioNTech до конца года.

По состоянию на 23 декабря в ОАЭ зафиксировано 195 878 случаев коронавируса и 642 смерти от него.

Всего коронавирусом в мире заболели более 78 млн человек.

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