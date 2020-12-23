Для уменьшения аварийности: Стефанчук зарегистрировал законопроект о запрете рекламы на автодорогах

23 декабря, 2020, 12:24

Об этом Стефанчук написал на Facebook.

"Для уменьшения аварийности на автомобильных дорогах Украины сегодня вместе с коллегами зарегистрировал законопроект" О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах ", - написал он.

Так, проект закона предлагает установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах. В частности, реклама будет запрещена на пешеходных дорожках и аллеях, на велосипедных дорожках, в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы, в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и расстоянии менее 5 метров от края такой полосы, над проезжей частью автомобильных дорог, на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

"В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасности от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, Украина является одним из лидеров среди стран Европейского Союза по удельным показателям аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий. Так, в течение 2019 было совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 года и второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Стефанчук добавил, что принятие предложенных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня безопасности людей, которые пользуются транспортными средствами участвуют в дорожном движении; утверждению и обеспечению прав и свобод человека; уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах Украины.

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