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Дещица выступил за открытие новых генконсульств в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал о планах расширения диппредставительства и назвал города, где хотят открыть генеральные консульства

Об этом чрезвычайный и полномочный посол в Польше Андрей Дещица заявил в интервью " Укринформу".

"Ожидаем, что вскоре удастся открыть генконсульство Украины во Вроцлаве. Постараемся как можно быстрее наладить его функционирования. Объективной потребность открытие еще одной-двух консульских учреждений на западе и севере Польши, например в Щецине и Познани", - сообщил посол.

Доля напомнил, что летом 2020 года были открыто новое помещение консульского отдела посольства, где можно принимать большее количество лиц в комфортных условиях. Кроме того, в украинском консульствах в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине несколько расширен состав консульских работников. В то же время дипломат отметил, что в условиях значительного роста количества украинский в стране этого уже недостаточно.

Доля также сообщил, что вместе с генеральными консульствами, с учетом почетных консульств официальный Киев украинские представительства в 13 из 16 воеводств Польши.

"Было бы неплохо расширить консульское присутствие Украины в Подляшском (Белосток), Варминско-Мазурском (Ольштын) и Свентокшиском (Кельце) воеводствах. Надеемся, что удастся открыть украинские представительства и там", - добавил посол.

По его словам, институты почетных консулов очень помогают. На их базе украинские дипломаты проводят, в частности, выездные консульские обслуживания граждан Украины.

"Это происходит во Вроцлаве, Лодзи или Зеленой Гуре. В будущем хотим проводить такие выездные обслуживания в большинстве почетных консульств", - констатировал Андрей Дещица.

 

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23 декабря, 2020 среда

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