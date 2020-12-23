Дело Кожары: следствие направило обвинение в суд для рассмотрения по существу
23 декабря, 2020, 17:25
Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары по факту умышленного убийства
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Прокуроры отмечают, что установили подробности убийства, которое произошло в феврале 2020 года. По их словам обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки в процессе чего между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.
Прокуроры заявляют, что Кожара взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.
В настоящее время досудебное расследование в указанном производстве завершено.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
- Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство.
- 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент.
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару.
- 1 апреля адвокаты экс-министр иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о его содержании под стражей.
- 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.
- Кожара вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога 21 мая.
- Однако, в июне суд повторно его арестовал. Впоследствии, Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде ареста с возможностью залога более 14 млн грн.
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