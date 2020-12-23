Дело Кожары: следствие направило обвинение в суд для рассмотрения по существу

23 декабря, 2020, 17:25

Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары по факту умышленного убийства

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры отмечают, что установили подробности убийства, которое произошло в феврале 2020 года. По их словам обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки в процессе чего между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Прокуроры заявляют, что Кожара взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.

В настоящее время досудебное расследование в указанном производстве завершено.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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