AstraZeneca подала документы на регистрацию оксфордской вакцины от COVID-19 в Великобритании

23 декабря, 2020, 18:46

Британская компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса

Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters .

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная в Великобритании, подала полный пакет данных для утверждения. Это следующий шаг к решению об одобрении вакцины, которая уже производится", - добавил Хэнкок.

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Напомним, ВОЗ рассчитывает разрешить использование вакцины против COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech в декабре 2020 года.