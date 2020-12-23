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Espreso.tvОбществоAstraZeneca подала документы на регистрацию оксфордской вакцины от COVID-19 в Великобритании

AstraZeneca подала документы на регистрацию оксфордской вакцины от COVID-19 в Великобритании

Британская компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса

Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters .

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная в Великобритании, подала полный пакет данных для утверждения. Это следующий шаг к решению об одобрении вакцины, которая уже производится", - добавил Хэнкок.

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Напомним, ВОЗ рассчитывает разрешить использование вакцины против COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech в декабре 2020 года.

 

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