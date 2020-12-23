AstraZeneca подала документы на регистрацию оксфордской вакцины от COVID-19 в Великобритании
23 декабря, 2020, 18:46
Британская компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса
Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters .
"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная в Великобритании, подала полный пакет данных для утверждения. Это следующий шаг к решению об одобрении вакцины, которая уже производится", - добавил Хэнкок.
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Напомним, ВОЗ рассчитывает разрешить использование вакцины против COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech в декабре 2020 года.