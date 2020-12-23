АМКУ разрешил Dragon Capital купить банк у Новинского

23 декабря, 2020, 13:57

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил группе инвестиционных компаний Dragon Capital купить Юнекс Банк, конечным бенефициарным владельцем которого является народный депутат Вадим Новинский

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Согласно сообщению, компании Dragon Capital Investments Limited (г.. Никосия, Кипр) на приобретение акций акционерного общества "Юнекс Банк" (г. Киев, Украина.), Что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления банком.

Согласно информации на сайте Национального банка Украины, конечным бенефициарным владельцем банка является народный депутат партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. По состоянию на декабрь активы банка составляют 689, 7 млн грн, а обязательства - 439, 5 млн грн. За 10 месяцев этого года банк получил убыток в размере 28,1 млн грн.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины, основанная в 2000 году. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Владельцем и генеральным директором Dragon Capital является Томаш Фиала.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb