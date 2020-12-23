11-летний украинец получил серебро чемпионата мира по шахматам

23 декабря, 2020, 19:01

Украинский шахматист Игорь Самуненков стал серебряным призером юношеского чемпионата мира по быстрым шахматам

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

Юношеский чемпионат мира по рапиду (прим. - быстрые шахматы) проходил в онлайн-формате. Украинец Игорь Самуненков соревновался с соперниками в возрастной категории до 12 лет.

На пути к финалу 11-летний киевлянин обыграл сверстников из Египта, Турции и Польши. В финале Самуненков уступил американцу Димитару Мардову.

В турнире также участвовали еще два украинца. Кирилл Шевченко из Краматорска занял пятое место среди 18-летних игроков, а харьковчанин Дмитрий Кушко стал девятым в возрастной категории до 16 лет.

Напомним, 3 июня украинские шахматисты отказались от "матча дружбы" с Россией.

21 июля украинка Анна Ушенина победила россиянку Александру Костенюк в суперфинале онлайн-турнира ФИДЕ по блицу.

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