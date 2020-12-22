Жена Ярмоленко выложила фото новорожденного сына
22 декабря, 2020, 22:53
Инна Ярмоленко, жена вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, поделилась фотографией новорожденного сына Максима
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Инны Ярмоленко.
25 октября супруги рассказали о рождении сына, которого назвали Максимом.
"Наш новенький малыш Макс", - написала женщина под фото.
В мае 2013 года у Андрея Ярмоленко родился первенец Иван. В 2015 году на свет появился второй сын, которого назвали Даниил.
- Напомним, 19 ноября сообщалось, что Ярмоленко в январе покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента.
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