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Espreso.tvСпортЖена Ярмоленко выложила фото новорожденного сына

Жена Ярмоленко выложила фото новорожденного сына


фото: Getty Images
Инна Ярмоленко, жена вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, поделилась фотографией новорожденного сына Максима

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Инны Ярмоленко.

25 октября супруги рассказали о рождении сына, которого назвали Максимом.

"Наш новенький малыш Макс", - написала женщина под фото.

В мае 2013 года у Андрея Ярмоленко родился первенец Иван. В 2015 году на свет появился второй сын, которого назвали Даниил.

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