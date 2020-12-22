Жена Ярмоленко выложила фото новорожденного сына

22 декабря, 2020, 22:53

Инна Ярмоленко, жена вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, поделилась фотографией новорожденного сына Максима

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Инны Ярмоленко.

25 октября супруги рассказали о рождении сына, которого назвали Максимом.

"Наш новенький малыш Макс", - написала женщина под фото.

В мае 2013 года у Андрея Ярмоленко родился первенец Иван. В 2015 году на свет появился второй сын, которого назвали Даниил.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что Ярмоленко в январе покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента.

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