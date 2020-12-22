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Зеленский внесет в Раду законопроект о терробороне в ближайшее время, - Арестович


фото: president.gov.ua
Внештатный советник главы Офиса президента по коммуникациям в сфере нацбезопасности Алексей Арестович заявляет, что в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду законопроект президента Зеленского о территориальной обороне

Об этом он заявил на пресс конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" .

"Согласно указу президента, будет внесен президентский законопроект (о территориальной обороне - ред.) в ближайшее время", - сказал Арестович.

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По словам члена Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Дениса Поданчука, сейчас обсуждают два подхода. В частности, согласно одной концепции вся тероборона будет оставаться в составе Сухопутных войск, а согласно второй - она станет отдельным видом войск.

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