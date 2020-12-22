Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса

22 декабря, 2020, 11:50

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, Совет по содействию развитию малого предпринимательства создается для налаживания конструктивного взаимодействия органов государственной власти и малых предпринимателей и их общественных объединений.

Председателем Совета Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса президента Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу органа.

По ее словам, персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую - неполитизированную - проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", - цитирует пресс-служба слова Свириденко.

Она отметила, что в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

Свириденко отметила, что Совет будет работать как совещательный орган в Офисе президента на регулярной основе и собираться каждый месяц для того, чтобы смотреть, есть ли прогресс.

"Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят", - подчеркнула Свириденко.

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