Запуск нового проекта USAID Transformation Communications Activity и открытие конкурса социально значимого контента PITCH UA 3

22 декабря, 2020, 09:58

16 декабря состоялось официальное онлайн-открытие третьего сезона PITСH UA - конкурса социально значимого контента о единой и разнообразной Украине, который организует компания Media Resources Management (MRM) при поддержке USAID и содействии Министерства культуры и информационной политики Украины

В рамках мероприятия Агентство США по международному развитию (USAID) представило Проект USAID Transformation Communications Activity. Основная цель проекта - построение партнерства и эффективной коммуникации между правительством Украины, креативным сектором и гражданским обществом для укрепления украинской демократии с помощью инновационных коммуникационных инициатив. PITCH UA 3 стал первым проектом в рамках этой программы, предусматривающей длительную масштабную поддержку креативных индустрий в Украине.

Джеймс Хоуп, директор Миссии USAID в Украине и Беларуси: "Проект ТСА является новым видом деятельности для USAID, впрочем в сфере медиа в Украине наша организация работает уже более 25 лет. Мы поддерживаем независимые украинские медиа, у нас есть общие проекты с государственными и общественными вещателями, программы медиаграмотности и др. Именно в рамках одного из наших проектов «Укрепление общественного доверия» были реализованы 2 предыдущих конкурса PITCH UA. Украинскому обществу важно понимать успехи, которые страна получает на пути ее демократического развития. Уже в течение 2 лет нам удается объяснить сложные социальные тематики простым языком именно благодаря PITCH UA. Поэтому ТСА будет поддерживать контент, который демонстрирует широкой аудитории положительные сдвиги в стране. Мы всегда концентрируемся на усилении украинских голосов и приоритетов - в этом проекте и в других".

Тарас Шевченко, заместитель Министра культуры и информационной политики: "Перед Украиной стоит много вызовов и угроз, в том числе информационных, ведь мы живем в очень непростой период. В информационном поле существуют серьезные угрозы, связанные как с войной, так и с дезинформацией, с другой стороны, необходимо выстраивать прочные коммуникационные связи с обществом со стороны правительственных структур, где важна роль Министерства культуры и информационной политики, которое отвечает за стратегические коммуникации. Поэтому для нас важно сотрудничество с такими проектами, как ТСА, в частности, в создании социально значимого контента, на котором сосредотачивается конкурс PITCH UA".

С 17 декабря 2020 года начался прием заявок PITCH UA 3 на создание популярного контента любых форматов и жанров для ТВ, digital и кинотеатров: шоу, сериалов, анимации. Главным критерием конкурсного отбора будет качество воплощения идеи, которая должна соответствовать четырем темам:

● Я чувствую изменения: реформируя Украину

● Объединяя Украину: единство в разнообразии

● Медиа имеют значение

● Русскоязычный контент: соединить разобщенное

Вера Костенко-Кузнецова, заместитель руководителя ТСА, контент-директор: "Социально весомый контент звучит очень серьезно, но на самом деле - это контент, который наряду с драматической или развлекательной историей имеет целью донести до зрителя несколько глубже сообщение - объяснить определенные процессы или предложить, как действовать в определенной ситуации. Такой контент существовал всегда и показательно его можно продемонстрировать на примере народного творчества - сказок, легенд и мифов - там всегда рядом с главной сюжетной линией есть поучительная составляющая. Именно об этом идет речь, когда говорим о современном контенте - продюсеры часто увлекаются формой, драматической стороной истории, теряя основные месседжи. Мы ищем такие проекты, которые несут сообщения, которые могут изменить отношение аудитории к сложным общественным процессам, которые сейчас происходят в нашей стране. Также мы проводим много исследований, чтобы выявить потребности аудитории, на основе которых мы и формируем темы для PITCH UA".

16 декабря, во время официального открытия конкурса, ведущие эксперты международных организаций USAID, UNICEF, IREX, украинских правительственных и общественных институтов акцентировали важные точки каждого из тематических направлений PITCH UA 3, нуждающихся в коммуникации для широкой аудитории. Организаторы также готовят интервью со специалистами из каждой сферы, которые помогут аппликантам и всем заинтересованным сориентироваться в творческих поисках.

Голливудские продюсеры, члены международной экспертной группы конкурса PITCH UA Адам Сигел и Джош Вайнсток, провели два мастер-класса: "Девелопинг социально важного контента" и "Форматы социально важного контента". На примере проектов, реализованных в предыдущих сезонах PITCH UA, а также успешных международных образцов, они рассказали, как имплементировать социально важные месседжи в популярные форматы, чтобы направить потенциальных участников конкурса в подготовительном процессе.

Записи мероприятия открытия и рассказов экспертов можно посмотреть на сайте и YouTube канале PITCH UA 3.

Для более глубокого понимания общественного мнения по каждой из тем конкурса организаторы опубликуют авторитетные социологические исследования, на которые опирались эксперты проекта USAID Transformation Communications Activity при формировании конкурсных тем PITCH UA 3, - следите за обновлениями на сайте конкурса, чтобы не упустить важную информацию.

Принять участие могут продюсеры - граждане Украины, зарегистрированные как СПД, а также продакшн-компании, зарегистрированные в Украине. Подать заявку можно здесь - до 24:00 27 января 2021 года.

По результатам конкурса будут определены несколько победителей, которые смогут получить частичное или полное финансирование проекта (подробнее - в Правилах PITCH UA 3), а также экспертное сопровождение на всех этапах его разработки и производства. Поддержку можно получить как на производство всего проекта, так и на девелопмент и пилотный эпизод. Стоит также отметить, что проекты не ограничены датой релиза.