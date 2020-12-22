Известные украинцы публикуют в соцсетях детские фотографии ради малышей из домов ребенка

22 декабря, 2020, 12:41

Уже 10 дней социальные сети наполняются фото и воспоминаниями о детстве известных людей и, возможно, и ваших знакомых

В сети продолжается флешмоб # БудинокДитиниНеДляДитины, который запустила благотворительная организация "Надежда и жилье для детей". Его цель - привлечь внимание к тому, что дети в Украине должны расти в семьях, а не в интернатах.

Украинцев просили поделиться воспоминаниями и фотографиями из детства, чтобы показать, как важно для дальнейшего развития человека воспитание в семейном кругу.

С начала флешмоба к нему присоединились более 60 человек, среди которых - журналисты, депутаты, писатели, активисты и артисты.

Издательница, поэтесса и детская писательница Марьяна Савка опубликовала фото со своим сыном и написала, что в первую очередь ребенку просто необходимо присутствие мамы. Все остальное - вторично:

"Я никогда не применяла никаких методов для его воспитания, не читала умных книг, не общалась в чате с продвинутыми мамами. Я всегда знала, что ему прежде всего нужны мои объятия, мои поцелуи и слова "я тебя люблю" - сто тысяч одинаковых неутомимых слов .

Каждый раз, когда я возвращаюсь из командировки, он влипает в мои объятия - сидит, висит на мне, и я получаю от этого такое же удовольствие совместного присутствия, разделенной радости".

Марьяна Савка

Певица Alyosha поделилась, что заложенные в детстве принципы стали фундаментом для воспитания своих собственных детей:

"Счастлива, что росла в безусловной любви и заботе родителей, а также под защитой своих старших братьев. Эти ощущения останутся со мной навсегда!"

Alyosha

Присоединился к флешмоба и писатель Андрей Любка.

На фото в пухленьком малыше и не узнать взрослого литератора.

Он говорит, что детских фото у него довольно много, потому что дедушка ежегодно возил его в фотостудию:

"Хорошо расти в семье! И теперь, когда у меня уже есть свой ребенок, я понимаю, насколько этот маленький человек беззащитен, как он нуждается в опеке, любви и тепле. Нуждается в доме!"

Андрей Любка

Очень щемящую историю запостил детский писатель Иван Андрусяк.

"Я тут такой зайчик, аж белочка", - написал он к своему фото. В руках он держит игрушку, но это не просто игрушка, а очень важный подарок: «А все потому, что я здесь с куклой, с которой мне тогда было не очень интересно играть, - но я все ждал, когда родится моя любимая сестренка Люба Крицкалюк, чтобы передать эту куклу ей. Помнишь ее, Люба?"

В флешмобе также принял участие журналист и политик Николай Княжицкий, пригласила его присоединиться писательница и литературный критик Богдана Матияш. Своими детскими фото в рамках флешмоба поделились и певицы Анна Завалськая и Оксана Стебельская, писательница Ирэна Карпа и пиарщица группы Pianoboy - Ольга Шурова, пиар-директор Полина Толмачева, психологи Светлана Панина и Екатерина Гольцберг.

А еще журналистки Ирина Андрейцив, Наталья Бушковская, Светлана Березовская и телеведущая и продюсер Наталья Якимович и еще много известных и просто неравнодушных людей.

Флешмоб все еще продолжается! Вы тоже можете к нему присоединиться.

Николай Княжицкий в клетчатом костюме

Чтобы принять участие в флешмобе:

Опубликуйте свое фото или фото своего ребенка до 4 лет и расскажите свою историю жизни в семье, рядом с родными. О смешных или знаковых событиях, о теплых воспоминаниях, моментах, которые вызывают у вас улыбку.

Укажите, что вы участвуете в флэшмобе #БудинокДитиниНеДляДитины и отметьте нашу страницу https://www.facebook.com/hhcukraine

Пригласите своих друзей поделиться воспоминаниями из детства.



Алина и Аня Завальские

Ирэна Карпа