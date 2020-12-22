Истребители НАТО в Балтии трижды за неделю сопровождали военные самолеты РФ

22 декабря, 2020, 10:16

Истребители миссии НАТО в Прибалтике на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения военных самолетов России

Об этом сообщает Минобороны Литвы.

14 декабря был обнаружен российский самолет Ил-20, который летел от "материковой части" РФ в Калининградской области, с планом полета без радиолокационного ответчика.

15 декабря истребители подняли на перехват Ил-20, который вылетел из Калининграда и вернулся обратно. Сопровождение не удалось из-за изменения маршрута самолета.

В этот же день истребители перехватили Ил-20, который летел из Калининградской области и обратно без плана полета и радиолокационного ответчика.