Япония рекордно увеличивает военный бюджет
22 декабря, 2020, 07:38
Японский кабинет министров одобрил увеличение военного бюджета страны
Об этом сообщает АР.
Согласно бюджету $324 млн выделяется на разработку противокорабельных ракет, еще $144 млн - на закупку ракет для истребителей F-35.
Япония планирует разместить ракетные установки на островах в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Китай. Рекордный военный бюджет в объеме $51,7 млрд должен быть одобрен парламентом Японии в начале года.
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