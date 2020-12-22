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Espreso.tvМирЯпония рекордно увеличивает военный бюджет

Япония рекордно увеличивает военный бюджет

Японский кабинет министров одобрил увеличение военного бюджета страны

Об этом сообщает АР.

Согласно бюджету $324 млн выделяется на разработку противокорабельных ракет, еще $144 млн - на закупку ракет для истребителей F-35.

Япония планирует разместить ракетные установки на островах в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Китай. Рекордный военный бюджет в объеме $51,7 млрд должен быть одобрен парламентом Японии в начале года.

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