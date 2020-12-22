В Звенигороде неизвестные повредили археологический памятник княжества конца ХI-начала XIII веков

22 декабря, 2020, 19:31

Неизвестные повредили памятник археологии национального значения в Звенигороде

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"21 декабря около 12.00 в Пустомытовский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница "Института украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины", которая сообщила, что в селе Звенигород. Пустомытовского района неизвестные лица повредили археологический памятник национального значения", - говорится в сообщении.

Неизвестные лица разрушили часть археологического раскопа в урочище "Замок" на территории памятки археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород".

Злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжества конца ХI-начала XIII веков. Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя.

По данному факту открыли производство. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что на Николаевщине, несмотря на огласку и вмешательства полиции, незаконно раскапывали скифский курган.

Отметим, археологи обнаружили под бастионами Звенигорода барский дом XVI века.

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