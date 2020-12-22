В Укрпочте сообщили, как будут работать на праздники и во время усиления карантина

22 декабря, 2020, 12:28

Отделения Укрпочты будут работать в праздничные дни и во время усиленного карантина 8-24 января по обычному графику, за исключением католического рождества 25 декабря, Нового года 1 января и православного Рождества 7 января

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Согласно сообщению, отделение Укрпочты в праздничные дни и во время усиленного карантина 8-24 января будут работать по обычному графику, за исключением католического Рождества 25 декабря, Нового года 1 января и православного Рождества 7 января.

В частности, 25 декабря, 1 и 7 января услуги будут предоставлять дежурные отделения Укрпочты.

"На время усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года все отделения продолжат работать стандартно без изменений в работе, поскольку Кабинет министров разрешил работу операторов почтовой связи.

Кроме того, на время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения - по ранее установленному графику.

В пресс-службе напомнили, что во время действия "Счастливых часов для платежей» при оплате до 13.00 коммунальных и других платежей клиенты будут платить вдвое меньшую комиссию. Получить и отправить посылку в отделениях Укрпочты будет удобнее без очередей после 13:00.

Оплатить услуги Укрпочты можно будет онлайн или безналично платежными карточками в крупнейших загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживают более 2 тыс. жителей. В таких почтовых офисах установлено 5 тыс. POS-терминалов.

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