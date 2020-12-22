В Украине завершают строительство хранилища отработанного ядерного топлива: это усилит энергетическую независимость от России

22 декабря, 2020, 11:07

В Чернобыльской зоне отчуждения завершается строительство первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Символично, что сегодня, в День энергетика, завершается строительство первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Работа этого объекта обеспечит Украине независимость от любых геополитических условий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что украинские атомные электростанции производят более половины объема электроэнергии в стране, но для стабильной работы атомная генерация требовала отечественного хранилища для отработанного ядерного топлива.

"Вводятся современные безопасные технологии обращения с ядерным топливом. Расторгается монопольная зависимость от вывоза отработанного топлива украинских АЭС в Российскую Федерацию. Государство сможет экономить сотни миллионов долларов в год", - отметили в пресс-службе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb