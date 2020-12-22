В Украине завершают строительство хранилища отработанного ядерного топлива: это усилит энергетическую независимость от России
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Символично, что сегодня, в День энергетика, завершается строительство первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Работа этого объекта обеспечит Украине независимость от любых геополитических условий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что украинские атомные электростанции производят более половины объема электроэнергии в стране, но для стабильной работы атомная генерация требовала отечественного хранилища для отработанного ядерного топлива.
"Вводятся современные безопасные технологии обращения с ядерным топливом. Расторгается монопольная зависимость от вывоза отработанного топлива украинских АЭС в Российскую Федерацию. Государство сможет экономить сотни миллионов долларов в год", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, "Схемы" сообщили, что Украина продолжает платить России ежегодно $150-200 млн за хранение отработанного ядерного топлива из-за затягивания строительства собственного центрального хранилища для его хранения.
- Министерство энергетики поручило Энергоатому ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива.
- 29 сентября НАБУ объявило подозрение экс-нардепу и должностному лицу Энергоатома в получении неправомерной выгоды в виде трех квартир общей стоимостью 4,4 млн грн.
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