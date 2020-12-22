В UFC обнародовали видео с лучшими нокаутами 2020 года

22 декабря, 2020, 13:41

В UFC определились с четверкой претендентов в номинации лучший нокаут - 2020

Видео можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

На звание автора лучшего нокаута года претендуют четыре бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

Это Коди Гарбрандт, который 6 июня победил во втором раунде Рафаэля Ассунсао. Хоакин Бакли, что 10 октября одолел Импу Касанганая. Калинн Уильямс, который 14 ноября победил в первом раунде Абдул Разака Альхассана. Кевин Холланд, который 12 декабря вырвал победу у Жакара Соузи.

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