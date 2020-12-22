В Турции обнаружили крупное месторождение золота

22 декабря, 2020, 17:52

На территории Турции обнаружили крупное месторождение золота, размер запасов которого оценивается в 3,5 млн унций (около 99 тонн)

Как сообщило государственное информационное агентство Anadolu , залежи драгоценного металла оценены в $ 6 млрд.

Золотоносные залежи обнаружили в городе Сегют на территории рудника, принадлежащего турецкому производителю удобрений Gubretas.

По словам представителя Gubretas Фахреттина Пойраза, открытое месторождение входит в пятерку крупнейших золотых рудников в мире.

Золото с рудника планируют добыть в течение ближайших двух лет.

Напомним, в августе Турция заявила об открытии "крупнейшего в своей истории" газового месторождения в Черном море.

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