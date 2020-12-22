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Espreso.tvОбществоВ России приняли закон о возвращении вытрезвителей

В России приняли закон о возвращении вытрезвителей


фото: report.if.ua
Государственная дума РФ приняла в итоговом, третьем чтении два законопроекта, дающих регионам право с 1 января 2021 года создавать платные медицинские вытрезвители

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Один из принятых документов предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, дает регионам возможность взимать плату с людей, которые попали в эти заведения. В то же время, согласно второму закону, сотрудников полиции наделяют правом доставлять пьяных россиян в данные специализированные немедицинские учреждения для оказания им помощи. Правительство РФ определяет общие правила организации системы вытрезвителей.

Вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД. В последующие годы неоднократно появлялись сообщения о планах восстановить вытрезвители. Предложение о создании вытрезвителей на основе частно-государственного партнерства было выдвинуто Советом Федерации в марте 2019 года.

Система вытрезвителей существовала в Советском Союзе. С тех, кто оказывался в таких заведениях, взимали плату.

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