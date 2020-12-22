В Москве прохожие воскликнули оппозиционному журналисту "Слава Украине". ВИДЕО
22 декабря, 2020, 17:37
Украинский журналист опубликовал курьезное видео, где российским журналистам кричат "Слава Украине" прохожие на улице
Соответствующий видеоотрывок включения российского журналиста Доброхотова опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.
На видео один из трех прохожих, которые не показывают лицо восклицает проходя мимо камеры "Слава Украине".
Собеседник российского журналиста в студии отвечает ему "Героям слава!"
"Да, началось!" - прокомментировал видео сам Цимбалюк, отметив, что видео снято в Москве, а журналист в кадре - Роман Доброхотов - участник расследования отравления Навального.
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