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Espreso.tvОбществоВ Москве прохожие воскликнули оппозиционному журналисту "Слава Украине". ВИДЕО

В Москве прохожие воскликнули оппозиционному журналисту "Слава Украине". ВИДЕО

Украинский журналист опубликовал курьезное видео, где российским журналистам кричат "Слава Украине" прохожие на улице

Соответствующий видеоотрывок включения российского журналиста Доброхотова опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

На видео один из трех прохожих, которые не показывают лицо восклицает проходя мимо камеры "Слава Украине".

Собеседник российского журналиста в студии отвечает ему "Героям слава!"

"Да, началось!" - прокомментировал видео сам Цимбалюк, отметив, что видео снято в Москве, а журналист в кадре - Роман Доброхотов - участник расследования отравления Навального.

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