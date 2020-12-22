В Москве покончил с собой второй за месяц сотрудник спецслужбы, которая охраняет Путина

22 декабря, 2020, 14:48

В Москве покончил с собой второй за месяц сотрудник Федеральной службы охраны - спецслужбы, занимающейся, в частности, охраной ключевых чиновников и президента Путина

Инцидент произошел в понедельник, 21 декабря, в северо-восточной части города. Тело подполковника службы, имя которого не называется, было обнаружено под окнами многоквартирного дома, где он жил, сообщает "Московский комсомолец".

О гибели заместителя начальника одного из отделений ведомства сообщает также государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник. Подробности агентством не раскрываются. По данным МК, подполковник впал в депрессию после того, как от сердечно-сосудистой недостаточности умерла его 42-летняя жена, которая так же работала в ФСО.

Самоубийство подполковника - второе в Москве в этой спецслужбе за месяц, о котором стало известно. 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник управления личной охраны президента Михаил Захаров. Издание "База" рассказывало, что незадолго до смерти он жаловался на переработку и поругался с начальством.

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