В Киеве столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся на крышу
22 декабря, 2020, 15:27
В Подольском районе столицы на пересечении улиц Межигорская и Оленевская столкнулись Mini Cooper и Toyota RAV 4
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"По словам водителя Toyota, он ехал на зеленый свет светофора, притормозил, хотел повернуть и даже не понял, откуда появился Mini Cooper. В результате аварии Cooper перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Оба водителя отказались от госпитализации.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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