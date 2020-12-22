В Киеве столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся на крышу

22 декабря, 2020, 15:27

В Подольском районе столицы на пересечении улиц Межигорская и Оленевская столкнулись Mini Cooper и Toyota RAV 4

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"По словам водителя Toyota, он ехал на зеленый свет светофора, притормозил, хотел повернуть и даже не понял, откуда появился Mini Cooper. В результате аварии Cooper перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Оба водителя отказались от госпитализации.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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