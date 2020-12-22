В Киеве произошел пожар на складе с кислородными баллонами
22 декабря, 2020, 17:57
В Киеве произошел пожар на складе на улице Святошинской, 32
Об этом сообщила ГСЧС.
В 15:42 22 декабря в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на улице Святошинской, 32, в Святошинском районе столицы, виден черный густой дым.
Пожар возник в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Предварительно площадь пожара 200 кв.м, есть угроза распространения огня на соседние помещения.
Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. По предварительной информации в одном из помещений, возможно, находятся кислородные баллоны.
В настоящее время пожар ликвидирован.
Пострадавших и жертв нет. Причина возгорания устанавливается правоохранителями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb