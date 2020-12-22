В костюме супермена: полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Славянске

22 декабря, 2020, 18:19

За тройное убийство в Славянске Донецкой области задержали мужчину

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что к преступлению причастен неоднократно судимый местный житель. Сначала злоумышленник убил своего знакомого, а затем - сожительницу мужчины и 79-летнюю мать.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Полицейские установили, что потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей.

Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего - 54-летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло. Подозреваемый скрывался от полиции у знакомых.

В результате неотложных оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили личность фигуранта и задержали его.

Под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры по факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

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