В центре Киева группа лиц пыталась захватить помещение, пострадал полицейский

22 декабря, 2020, 20:40

В Киеве на улице Пушкинской неизвестные с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась захватить помещение

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители сообщили, что во вторник, 22 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской.

Сотрудники полиции вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате пострадал работник полиции, он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

По предварительной информации, конфликт возник на основании права собственности на помещение. По данным полиции, группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его.

По подозрению в совершении хулиганских действий в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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