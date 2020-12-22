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В BioNTech назвали сроки разработки вакцины против мутировавшего коронавируса


фото: reuters
Основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Сахин заявил, что вакцину против нового штамма коронавируса могут разработать за шесть недель

По его словам, разработанная совместно с Pfizer вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против мутировавшего штамма, в противном случае ее адаптация может занять шесть недель, пишет AFP .

В случае необходимости "мы можем непосредственно приступить к разработке вакцины, что полностью имитирует эту новую мутацию, мы сможем предоставить новую вакцину в течение шести недель", сказал глава BioNTech.

Сахин добавил, что у нового штамма, выявленного в Великобритании, есть девять мутаций, а не одна, как обычно.

Глава BioNTech выразил уверенность, что вакцина совместной разработки Pfizer и BioNTech, будет эффективной против нового штамма коронавируса. Результаты испытаний ожидаются через две недели.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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