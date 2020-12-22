Украина поддержала решение Совета ЕС о санкциях за нарушение прав человека

22 декабря, 2020, 22:22

Украина и ряд других государств присоединились к решению Совета ЕС относительно ограничительных мер против серьезных нарушений прав человека

Об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС, обнародованном на сайте Европейского Совета.

"Решение Совета устанавливает основу для целенаправленных ограничительных мер для решения серьезных нарушений и нарушений прав человека во всем мире. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также страна- член ЕАСТ Норвегия, член Европейского экономического пространства, а также Украина, Армения и Грузия присоединяются к этому решению Рады ", - говорится в документе.

Решение о санкциях за нарушение прав человека было принято 7 декабря 2020 года. Страны, присоединившиеся к нему, обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в Декларации.

Утвержденный ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека не будет иметь географических ограничений и будет касаться всех лиц и учреждений по всему миру, причастных к значительным нарушениям прав человека вроде геноцида, пыток, убийств и похищений, системных нарушений права на собрания и объединения .

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