Ученые считают, что новый штамм COVID-19 более опасен для детей

Об этом сообщает Reuters, передает "Украинская правда ".

"Существует намек на то, что он имеет высшую склонность заражать детей", - отметил профессор и инфекционный эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне, а также член NERVTAG Нил Фергюсон.

Он отметил, что, возможно, эта вспышка нового штамма произошла во время ноябрьского локдауна когда проходили школьные занятия.

Ученые отметили, что новый штамм вируса на 50-70% более заразен, но не верят, что он более смертоносный или что он может вызвать тяжелое течение заболевания у взрослых и детей.

"Мы не установили пока ни одной причины, почему дети стали более уязвимы, но мы четко видим эту тенденцию в данных. Нам нужно будет собрать еще больше данных, чтобы увидеть, как это будет происходить в будущем", - сказал Фергюсон.

19 декабря стало известно, что в Великобритании быстрыми темпами распространяется ранее неизвестный штамм коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb