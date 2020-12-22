Ученые обнаружили, что выращенное возле Чернобыля зерно до сих пор загрязнено радиацией

"Мы сосредоточились на стронцие-90, поскольку известно, что он сейчас находится в почве преимущественно в биодоступной форме, то есть его могут впитывать растения", - отметила Ирина Лабунская из научного центра Greenpeace на базе Университета Эксетера.

"Люди должны знать о загрязнении почвы и растений, и им нужно давать советы по безопасных методах для ведения сельского хозяйства и восстановления", - добавила Лабунская.

По ее словам, содержание стронция в продуктах прекратили проверять в Украине в 2013 году. Этот изотоп может вызвать рак, если накапливаться в зубах и костях.

Ученые утверждают, что повышенные уровни его содержания будут наблюдаться еще как минимум десять лет. В исследовании ученые анализировали образцы зерна и сосновой древесины, собранные с 2011 до 2019 года в 13 населенных пунктах Иванковского района, расположенном примерно в 50 км от ЧАЭС и за пределами зоны отчуждения.