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Espreso.tvОбществоУченые обнаружили, что выращенное возле Чернобыля зерно до сих пор загрязнено радиацией

Ученые обнаружили, что выращенное возле Чернобыля зерно до сих пор загрязнено радиацией


фото: zik
Британские и украинские исследователи обнаружили, что зерно, выращенное вблизи Чернобыля, до сих пор загрязнено радиацией из-за аварии 1986 года

Об этом сообщает ВВС .

Ученые исследовали пшеницу, ячмень, овес и другие зерновые культуры, которые вырастили в Иванковском районе. Они зафиксировали, что уровень содержания стронция-90 и цезия-137 почти половины образцов значительно превышает рекомендуемые нормы.

"Мы сосредоточились на стронцие-90, поскольку известно, что он сейчас находится в почве преимущественно в биодоступной форме, то есть его могут впитывать растения", - отметила Ирина Лабунская из научного центра Greenpeace на базе Университета Эксетера.

Исследования проводились совместно с Украинским научно-исследовательским институтом сельскохозяйственной радиологии.

"Люди должны знать о загрязнении почвы и растений, и им нужно давать советы по безопасных методах для ведения сельского хозяйства и восстановления", - добавила Лабунская.

По ее словам, содержание стронция в продуктах прекратили проверять в Украине в 2013 году. Этот изотоп может вызвать рак, если накапливаться в зубах и костях.

Ученые утверждают, что повышенные уровни его содержания будут наблюдаться еще как минимум десять лет. В исследовании ученые анализировали образцы зерна и сосновой древесины, собранные с 2011 до 2019 года в 13 населенных пунктах Иванковского района, расположенном примерно в 50 км от ЧАЭС и за пределами зоны отчуждения.

Ученые посоветовали, в частности восстановить мониторинг пищевых продуктов и окружающей среды, ввести образовательные программы, ограничить использование органических удобрений и прекратить использовать загрязненные дрова.

Результаты исследования опубликовал журнал Environment International .

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