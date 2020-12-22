У Зеленского анонсировали публикацию его нового интервью

22 декабря, 2020, 17:04

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель пообещала еще одно интервью президента до конца 2020 года

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила во время онлайн-встречи в Американской торговой палате, передает "Укринформ".

"У нас запросов колоссальное количество, люди, которые работают в Офисе президента уже десятилетиями, они говорят, что ни один президент не имел такого количества запросов на интервью, как имел президент Зеленский", - рассказала Мендель.

Она добавила, что окончание года - это хорошее время для итоговых интервью, и рассказала, что Зеленский дал два таких интервью. Мендель объяснила, что одно из них Зеленский дал для иностранного СМИ, а второе рассчитано на украинскую аудиторию.

"Вы скоро увидите интервью украинской аудитории", - отметила пресс-секретарь.

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