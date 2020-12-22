Трудно проглотить эту пилюлю: Лопес объяснил, почему Ломаченко обвиняет в поражении судей

22 декабря, 2020, 16:16

Теофимо Лопес негативно отреагировал на слова Василия Ломаченко, который заявил, что он проиграл из-за предвзятого судейства

Об этом сообщает iFL TV .

Лопес уверен, что Ломаченко проиграл не из-за судейского решения.

"Я не знаю, что еще сказать, когда мы говорим об этом. Простите за мои слова. Оправдание Ломаченко? Он знает, что проиграл. Я думаю, что сейчас он просто все крушит, пытаясь найти хоть что-нибудь. Все дело в том, что мы говорим о человеке, который не проигрывал. У него всего два или три поражения за карьеру в почти 500 боях. Я считаю, что ему очень трудно проглотить эту пилюлю ", - сказал Теофимо Лопес.

18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу и потерял "франчайзинговый" титул WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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